Псаки: Шерман не обсуждала в Пекине возможность встречи лидеров США и КНР

Первый заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман не обсуждала в Пекине возможность встречи глав КНР и США. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС
По ее словам, президент США Джо Байден верит в "дипломатию лицом к лицу".
Мы ожидаем, что будут некоторые возможности для взаимодействия на каком-то этапе, но данная тема не затрагивалась в контексте этих встреч [во время поездки Шерман]. Это не было целью упомянутых встреч.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Она подчеркнула, у Вашингтона есть беспокойство по ряду действий властей КНР. В их числе – ситуация в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, вопросы экологии и незаконный оборот наркотических и психотропных веществ и другие.
Ранее мы сообщали, что Китай призывает Соединенные штаты Америки исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении. По словам замглавы МИД КНР Се Фэня, Пекин просит Вашингтон не рассматривать Китай в качестве условного противника.
Видео: YouTube / Washington Post
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