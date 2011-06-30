Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выглядит тупиковой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что киевский режим продолжает вести себя так, как будто это он "заказывает музыку". По его словам, Запад хором твердит, что условия начала переговоров будет определять лично президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выглядит тупиковой.

Либо она не отражает наличие здравого смысла в головах тех, кто руководит этой войной против России, либо она отражает их непоправимую уверенность в том, что они Россию победят. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о готовности России договариваться по Украине "с учетом реалий на земле".

Видео: ТАСС