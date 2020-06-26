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Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашли в Сирии

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Он используется боевиками Идлиба.

Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашли в Сирии. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили местные военные. В социальных сетях стала распространяться фотография, на котором заснята боевая техника, движущаяся по улицам Алеппо. Предположительно, трофейный танк в Идлибе бросили в бой члены исламистской коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическо, запрещенной в России). Данная группировка борется с террористической организацией "Аль-Каида", запрещенной на территории России. 

На снимке показан танк образца 1992 года. Эта техника имеет наиболее скромное боевое оснащение по сравнению с другими моделями серии. У техники, которая досталась боевикам, неисправна башенный зенитный пулемет. Машину террористы захватили в феврале 2020 года у сил сирийской армии.

Напомним, что в Идлибе ведутся  столкновения между ХТШ несколькими  группировками, связанными с "Аль-Каидой". Последним удалось взять под контроль жилые здания, тюрьму и фабрику в западной части города.

США ликвидировали лидера сирийской "Аль-Каиды"*.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель
 

Теги: алеппо, идлиб, т-90, танк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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