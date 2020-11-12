Прокурор запросил шесть лет условно для Майкла Калви

Для его соратника запросили пять лет условно.

Государственный обвинитель попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его соратника француза Филиппа Дельпаля к шести и пяти годам условного срока соответственно. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Судебное заседание проходит 15 июля.

Прошу назначить наказание Калви в виде шести лет лишения свободы. Прошу наказание считать условным <…> Дельпалю прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. из речи прокурора

Напомним, уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok было возбуждено в 2019 году. По данным Следственного комитета России, они причинили ущерб "Восточному", уговорив его руководство принять в качестве погашения кредита акции собственной компании. Следствие утверждает, что реальная стоимость этих ценных бумаг в разы меньше размера задолженности в 2,5 миллиарда рублей. Калви свою вину не признал

Ранее мы сообщали, что бывший генеральный директор акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Кирилин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

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