Бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана арестовали по делу о растрате

Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере), что связано с делом экс-вице-губернатора города Владимира Лавленцева.

В Москве арестовали бывшего генерального директора петербургской "СКА Арены" Игоря Забирана. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере), что связано с делом экс-вице-губернатора города Владимира Лавленцева. Об этом 1 апреля пишет "Фонтанка".

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Забирана 6 марта, его обжаловали 11 марта, однако апелляция пока не рассмотрена.

Забиран являлся до 10 октября 2020 года директором АО "Стройтрансгаз", в 2019 году учредил ООО "СКА Арена". Его уголовное дело связано с делом бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева. В Смольном он курировал решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства и энергетики. Лавленцева также арестовали по решению Мещанского районного суда Москвы по делу о растрате в ноябре 2023 года.

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Фото: Piter.TV