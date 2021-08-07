Суд признал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич виновной в хищении денег

Она была задержана в июле 2020 года.

Мещанский суд Москвы признал экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич виновной в хищении денег. Об этом сообщает "РИА Новости".

Оглашение приговора судьей началось с задержкой в связи с эвакуацией из-за угрозы "минирования" здания. Лукашевич обвинили в хищении свыше 50 млн рублей. Вместе с ней на скамье подсудимых был экс-директор департамента управления программ и конкурсных процедур ведомства Михаил Попов. Решением суда Лукашевич была приговорена к 7,5 годам колонии.

Напомним, что экс-глава Минобрнауки была задержана в июле 2020 года. Ее обвинили в нанесении ущерба ведомству из-за заключенных в 2016 году госконтрактов с "Центром развития науки" с целью получения бюджетных средств.

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Видео: Telegram / SHOT