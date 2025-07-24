Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко за превышение полномочий

Чиновник обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ.

Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы общей пресс-службы судов общей юрисдикции по городу. Инстанция удовлетворила ходатайство государственного обвинения по мере пресечения. Известно, что заседание проводилось в закрытом режиме.

Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября. решение суда

Напомним, что николаю Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (по части 3 статьи 285 УК РФ). Вторым фигурантом расследования является начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба должностных лица были задержаны на территории Брянской области, а затем доставлены в российскую столицу.

Приставы добились порядка в коммунальной квартире в центре Петербурга.

Фото и видео: Telegram / суды общей юрисдикции города Москвы