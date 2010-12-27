Разработчики создали флеш-игру с достопримечательностями Петербурга

Создатели игры познакомят пользователей с музыкой Вивальди.

Для пользователей Сети создали флеш-игру, в которой нужно найти музыкальные инструменты около достопримечательной Петербурга. Авторы проекта "Классика в темноте" запустили игру в преддверии премьеры новой программы концертов Seasons в Планетарии №1.

Разработчики соединили вместе архитектуру Северной столицы и классическую музыку. На каждом уровне звучать новая композиция Антонио Вивальди из цикла "Времена года". Интересный факт: создатель игры Сергей Михайлов сделал ее полностью на смартфоне.

Фото: pixabay.com, предоставлено организаторами