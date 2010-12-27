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Разработчики создали флеш-игру с достопримечательностями Петербурга
Сегодня, 18:25
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nadezhda_sib

Разработчики создали флеш-игру с достопримечательностями Петербурга

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Создатели игры познакомят пользователей с музыкой Вивальди.

Для пользователей Сети создали флеш-игру, в которой нужно найти музыкальные инструменты около достопримечательной Петербурга. Авторы проекта "Классика в темноте" запустили игру в преддверии премьеры новой программы концертов Seasons в Планетарии №1. 

Разработчики соединили вместе архитектуру Северной столицы и классическую музыку. На каждом уровне звучать новая композиция Антонио Вивальди из цикла "Времена года". Интересный факт: создатель игры Сергей Михайлов сделал ее полностью на смартфоне. 

Фото: pixabay.com, предоставлено организаторами

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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