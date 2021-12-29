Профессор ВШЭ попросил вернуть несовершеннолетнюю студентку МГУ в школу

Эксперт назвал преимущества обучения девочки в школе, а не вузе.

Профессор ВШЭ из Петербурга Даниил Александров попросил вернуть несовершеннолетнюю студентку МГУ в школу. Такое заявление специалист сделал в беседе с "Московским комсомольцем". Он считает, что девятилетней девочке рано учиться в высшем учебном учреждении, так как в будущем у нее могут появиться новые интересы, которые никак не будут связаны с психологией.

Алиса Теплякова могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим. Даниил Александров, эксперт

Профессор считает, что обучение в школе поможет россиянке освоить социальные навыки за счет общения со сверстниками. Это решение также позитивно скажется на самостоятельности девочки в поведении.

Напомним, что Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ. После этого ребенок поступил на платное обучение факультета психологии МГУ. Затем отец студентки заявил прессе о том, что его девочку специально "заваливали" на экзамене. Распространились слухи о том, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой вуза.

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