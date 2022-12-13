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Диетолог перечислила продукты, нормализующие сахар в крови
Сегодня, 16:18
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Диетолог перечислила продукты, нормализующие сахар в крови

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Специалист посоветовала обратить внимание на источники клетчатки и сложных углеводов.

В рацион большинства людей входят продукты, содержащие быстрые углеводы – например, выпечка, полуфабрикаты, лимонады и соусы. Подобная еда способствует повышению сахара в крови и, как следствие, набору веса. О том, какие продукты выбрать, чтобы получить противоположный эффект и избежать скачков глюкозы и инсулина, рассказала диетолог Татьяна Филиппова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Регулярное потребление сладких продуктов, быстрых углеводов в качестве приема пищи или перекуса приводит к высоким скачкам глюкозы, инсулина в организме.

Татьяна Филиппова, диетолог

Как отметила специалист, избежать этого и замедлить всасывание сахара в кровь поможет еда, насыщенна клетчаткой.

Источники клетчатки рекомендуется добавлять к каждому приему пищи. Это зелень, белокочанная капуста, огурцы и другие свежие овощи.

Татьяна Филиппова, диетолог

Кроме того, в борьбе с сахаром помогут сложные углеводы, например, макароны твердых сортов, овсянка и так называемые растительные жиры – орехи и семена.

Ранее диетолог рассказала, как весной побороть гиповитаминоз.

Фото: Pxhere

Теги: диетолог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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