Причастного к ликвидации Сулеймани офицера США нашли мертвым

Его смерть не связана с боевыми действиями.

Офицера ВВС Соединенных Штатов Джеймса Уиллиса нашли мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом информирует "Лента.ру" со ссылкой на Air Force Times.

Согласно информации Telegram-канала WarGonzo, спецслужбы Ирана включили военного в перечень лиц, которые участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани, являвшегося руководителем элитного специального подразделения "Аль-Кудс" КСИР.

В настоящее время устанавливается причина смерти Уиллиса. По предварительным данным, его смерть не связана с боевыми действиями. Он находился на авиабазе с целью поддержки американских военных.

В январе текущего года действующий глава "Аль-Кудс" Исмаил Каани заявил, что все участвующие в убийстве генералы будут нести ответственность за свои действия.

Напомним, Сулеймани был убит в Багдаде в январе прошлого года при ракетном обстреле со стороны Соединенных Штатов. Военные Ирака через несколько дней после этого выпустили несколько десятков ракет по американским объектам на территории их страны.

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что Североатлантический Альянс не поможет Украине в случае ее войны с РФ.

Фото: Telegram/Восточный связной