При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек

Госпитализировать пришлось троих американцев.

При взрыве дома в американском штате Техасе пострадали шесть человек. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NBC DFW со ссылкой на экстренные ведомства. В СМИ уточнили, что трагедия зафиксирована в городе Плейно. Специалисты на данный момент не установили причины возгорания.

После инцидента здание оказалось полностью разрушено. Обломки конструкции разлетелись по округе на десятки метров. Местные жители уточнили, что ощутили взрывную волну в радиусе порядка одной мили (примерно 1,6 километра). Один из очевидцев рассказал, что в его доме повылетали стекла.

В настоящее время пожарные объяснили, что трех раненых пришлось госпитализировать.

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв.

Видео: Youtube/WFAA