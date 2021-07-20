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На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

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Информации о погибших или пострадавших нет.

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв. Об этом рассказали журналисты с Центрального телевидения КНР. По данным СМИ, трагедия зафиксирована на территории провинции Хэнань в городе Дэнфен. В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы. 

На опубликованных кадрах заметно, что взрыв был мощный, после него в воздухе сформировался клуб белого дыма по форме напоминающий гриб. Очевидцы уточнили, что взрыв сопровождался открытым пламенем и громкими звуками. 

Сведения о пострадавших уточняются. данных о жертвах нет.

При взрыве в Багдаде погибли 25 человек.

Видео: YouTube / 大紀元新聞網

Теги: дэнфен, китай, хэнань
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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