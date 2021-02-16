Еще шестеро человек ранены.

При ракетном обстреле в Эрбиле погиб один человек. Об этом рассказал в Twitter-аккаунте официальный представитель международной антитеррористической коалиции под управленим США Уэйн Маортто. Полковник написал в собственном аккаунте о том, что пострадавшими считаются шестеро человек. Они ранены из-за обстрела района аэропорта столицы иракского Курдистана. Военный уточнил, что там располагается американская база.

Один гражданский служащий убит, пятеро гражданских служащих получили ранения, еще один солдат Вооруженных сил США пострадал Уэйн Маротто

Напомним, что обстрел Эрбиля зафиксирован вечером 15 февраля. По данным арабского телеканала Al Arabiya, было выпущено не менее трех ракет.

МИД Ирана назвал недостоверной аудиозапись, где якобы Зариф говорит о катастрофе Boeing.



Видео: Telegram / Военный обозреватель