При праздновании чемпионства "Атлетико" погиб подросток

Мальчику было 14 лет.

Мадридский ФК "Атлетико" выразил соболезнования семье и близким 14-летнего болельщика, который погиб при праздновании завоевания клубом титула чемпионов Испании по футболу. Об этом информирует "РИА Новости".

Трагедия произошла, когда после матча подросток ехал в фургоне, высунувшись из окна. Мальчик ударился головой о стену при въезде на территорию парковки. Медики пытались его реанимировать на протяжении часа, но мальчик умер.

Мы встревожены печальным известием о смерти нашего молодого болельщика. Вся наша поддержка и мысли с семьей и близкими в этот тяжелый момент. Покойся с миром. из сообщения "Атлетико" в Twitter

Отметим, футбольный клуб "Атлетико" стал чемпионом Испании в одиннадцатый раз в истории. Последний раз "матрасники" брали титул в 2014 году.

Ранее мы сообщали, что на матчах Евро-2020 в Петербурге будут помогать 1500 волонтеров.

Фото: Twitter / @Atleti