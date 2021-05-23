При извержении вулкана в Конго погибли пять человек

Всего было эвакуировано более семи тысяч человек из опасной зоны.

В результате извержения вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго погибли пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военного губернатора провинции Северное Киву генерал-лейтенанта Констана Ндиму.

Извержение вулкана началось вечером 22 мая. По предварительным данным, пять человек погибли в ДТП во время эвакуации из опасного региона.

Ндиму сообщил в интервью местному СМИ, что во время ЧС в административном центре провинции городе Гоме были зафиксированы случаи ограбления магазинов, а также была пресечена попытка побега заключенных их местной тюрьмы.

Всего было эвакуировано более семи тысяч человек. Их переместили в соседний город Руанду.

Извержение прекратилось утром 23 мая. Власти региона начали вести оценку ущерба. По данным местных СМИ, больше всего пострадали пригороды Гомы, которые находятся ближе всего к вулкану. Сообщается о разрушении нескольких десятков жилых домов.

Ранее в китайском Шэньчжэне эвакуировали 355-метровый небоскреб из-за вибраций конструкции.

Видео: Youtube/AFP News Agency