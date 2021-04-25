В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В японской префектуре Кагосима активизировался вулкан Сакурадзима. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Согласно данным издания, сведений о пострадавших не поступало. Метеорологи призвали жителей Кагосимы и Тарумидзы приготовиться к возможной эвакуации и обезопасить себя.
Сообщается, что вулкан выбросил столб газов, пепла и обломков пород почти на два километра в высоту.
Отметим, что Сакурадзима считается одним из самых опасных вулканов Японии.
Ранее на Камчатке был зафиксирован выброс вулканического пепла.
Видео: Twitter / A_chan6Ami
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