В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Сведений о пострадавших нет.

В японской префектуре Кагосима активизировался вулкан Сакурадзима. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно данным издания, сведений о пострадавших не поступало. Метеорологи призвали жителей Кагосимы и Тарумидзы приготовиться к возможной эвакуации и обезопасить себя.

Сообщается, что вулкан выбросил столб газов, пепла и обломков пород почти на два километра в высоту.

Отметим, что Сакурадзима считается одним из самых опасных вулканов Японии.

Ранее на Камчатке был зафиксирован выброс вулканического пепла.

Видео: Twitter / A_chan6Ami