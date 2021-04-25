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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

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Сведений о пострадавших нет.

В японской префектуре Кагосима активизировался вулкан Сакурадзима. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно данным издания, сведений о пострадавших не поступало. Метеорологи призвали жителей Кагосимы и Тарумидзы приготовиться к возможной эвакуации и обезопасить себя.

Сообщается, что вулкан выбросил столб газов, пепла и обломков пород  почти на два километра в высоту.

Отметим, что Сакурадзима считается одним из самых опасных вулканов Японии.

Ранее на Камчатке был зафиксирован выброс вулканического пепла.

Видео: Twitter / A_chan6Ami

Теги: вулкан сакурадзима, извержение вулкана, япония
Категории: Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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