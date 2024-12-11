Демонстранты в ДР Конго атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды

Протестующие считают ряд мировых держав враждебными к африканской стране.

Демонстранты в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе атакуют дипломатические посольства Франции, Руанды и Уганды. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. В СМИ уточнили, что власти этих государств активисты считают враждебными для своего государства. Ранее в социальных сетях сообщалось, что протестующие жгут покрышки перед зданиями посольством США в Киншасе. Жители требуют большего вмешательства международного сообщества в урегулирование напряженности, происходящей на востоке страны.

Сейчас самое время успокоиться и отправиться домой. Я организую передачу вашего сообщения послам и руководству страны. Блэз Килимбалимба, руководитель полиции Киншасы

По данным авторов иностранных изданий, протестующим удалось прорваться на территорию диппредставительств и подвергнуть их разгрому. В тот момент, когда активисты попытались взять штурмом некоторые объекты американского посольства, правоохранительные органы применили против злоумышленников них слезоточивый газ. Новостные агентства "Франс Пресс" и "Рейтер" со ссылкой на дипломатические источники уведомили читателей о том,что нападениям также подверглись посольства Бельгии и Кении. По информации от источника СМИ, протестующим не удалось проникнуть на территорию посольств США и Франции. Однако "Франс Пресс" передает, что над зданием французского посольства поднимается дым.

Премьер Сербии подал в отставку на фоне массовых протестов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости