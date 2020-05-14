Президенты РФ и Сербии обсудили ситуацию вокруг гонений на священников в Черногории

О деталях разговора глав государств рассказала пресс-служба Александра Вучича.

Президенты Сербии и России в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов. Как передает 14 мая пресс-служба сербского лидера, главы государств обсудили ситуацию с гонениями на духовенство Сербской православной церкви в Черногории.

Александр Вучич и Владимир Путин говорили об отделке храма святого Саввы в Белграде и сошлись во мнениях о скором продолжении запланированных работ. Сербский президент также проблагодарил Владимира Путина за помощь, предоставленную в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Вучич намерен наградить российских военных.

Ранее мы сообщали о том, что сын президента Сербии заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в собственном Instagram-аккаунте. Он объяснил, что COVID-19 подхватил его старший, 22-летний ребенок. Александр Вучич заявил, что Данила сказал ему, что не собирается сдаваться.

Видео: YouTube / Александар Вучић

Фото: President of Russia