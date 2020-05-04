Российские военные за сутки продезинфицировали пять учреждений Сербии

Специалисты обработали пять учреждений в городах Ниш и Белград.

Российские военные специалисты совместно с вооруженными силами Сербии продезинфицировали пять соцучреждений в двух городах Сербии за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Специалисты обработали пять учреждений в городах Ниш и Белград. В частности, было продезинфицировано пульмонологическое и инфекционное отделения клиник "Сербия" в Белграде.

Также российские военные медики приняли участие в лечении 14 пациентов с коронавирусом в одной из больниц Ниша.

Также российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты в Брешиа.

Видео: mil.ru