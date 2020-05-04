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Российские военные за сутки продезинфицировали пять учреждений Сербии

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Специалисты обработали пять учреждений в городах Ниш и Белград.

Российские военные специалисты совместно с вооруженными силами Сербии продезинфицировали пять соцучреждений в двух городах Сербии за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Специалисты обработали пять учреждений в городах Ниш и Белград. В частности, было продезинфицировано пульмонологическое и инфекционное отделения клиник "Сербия" в Белграде.

Также российские военные медики приняли участие в лечении 14 пациентов с коронавирусом в одной из больниц Ниша.  

Также российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты в Брешиа. 

Видео: mil.ru

Теги: дезинфекция, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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