Президент Хорватии обвинил премьера в работе на Украину

Зоран Миланович заявил, что не будет извиняться за слова об отзыве войск НАТО в случае войны РФ-Украина.

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил премьер-министра Андрея Пленковича в работе на Украину. Политик считает, что глава кабмина ведет себя как украинский агент. Заявление глава государства сделал в интервью журналистам местного информационного агентства HINA. Такой позицией политик дал понять СМИ, что не планирует отказываться от собственного заявления об отзыве хорватских сил из НАТО, если возникнет вооруженный конфликт между Киевом и Москвой. Ранее из-за этих слов президента извинился премьер-министр.

Слава богу, что есть они, потому что тогда мы не худшие…На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок в виде 80 с чем-то БМП"Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе. Зоран Миланович, президент Хорватии

При этом Миланович отверг тезис о том, что он является пророссийским политиком. Он резко раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Украине. Он напомнил, что Киеву были обещаны со стороны ЕС "миллиарды миллиардов", в то время как на самом же деле страна ничего не имеет. Президент Хорватии заметил, что не враг для Украины, но при этом и не друг для России.

Эксперты прокомментировали слова президента Хорватии об эскалации конфликта между Россией и Украиной.

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