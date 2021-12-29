Президент Хорватии отзовет военных из НАТО в случае конфликта РФ и Украины

Зоран Миланович недоволен проводимой США международной политикой.

Президент Хорватии отзовет военных из НАТО в случае вооруженного конфликта России и Украины. Об этом глава государства Зоран Миланович сообщил журналистам в эфире национального телевидения. Политик отметил, что солдаты страны находятся на службе на территории Восточной Европы в качестве сил Североатлантического альянса. Лидер напомнил о том, что является главнокомандующим армией. Он также уверен, что НАТО - не отдельное государство.

США - увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. Зоран Миланович, президент Хорватии

Политик уверен в том, что его решение никак не связано ни с Россией, ни с Украиной, а обусловлено исключительно "динамикой американской внутренней политики". При этом президент напомнил, что ранее поддерживал приход к власти самого Джо Байдена и его администрации. Однако сейчас в вопроса международного взаимодействия и безопасности Хорватия видит непоследовательность в действиях и опасное поведение.

Кедми назвал блефом заявления США о переброске военного контингента в Европу.

Фото и видео: YouTube / РИА Новости

