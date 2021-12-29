Эксперты прокомментировали слова президента Хорватии об эскалации конфликта между Россией и Украиной

Эксперты считают, что Хорватия оказалась не на стороне США.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае эскалации между Россией и Украиной его страна отзовет из сил НАТО в Восточной Европе всех хорватских солдат. Заявление прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что практическое значение слов президента не так велико, так как хорватская армия — не ударная сила НАТО. При этом заявление важно в политическом смысле.

Глава государства, входящего в ЕС и НАТО, видит ответственным за напряженность вокруг Украины не Россию (или не только Россию), а США и НАТО. Более того, Миланович прямо заявил: поведение США в вопросах международной безопасности опасно. отметили эксперты.

Миланович может выполнить свое обещание, так как он является не только президентом, но и руководителем армии, дипломатии и внешней политики.

Фото: Instagram / @z_milanovic