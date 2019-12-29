Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке. Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке. Ранее об этом заявили журналисты издания "Левый берег". Они написали о том, что вопрос о назначении на должность Сергея Тигипко решен на 99%. "Украинская правда" считает, что чиновник уйдет с должности в течение двух недель.
Сколько я себя помню, меня увольняют. Я привык. Правительство работает в нормальном, обычном режиме
напомнил Гончарук
Гончарук добавил, что он не обсуждал данную ситуацию с Владимиром Зеленским.
Ранее в России утвердили новые правила применения оружия при охране границы.
Видео: YouTube/112 Украина
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