Алексей Гончарук не собирается покидать должность в правительстве.

Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке. Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке. Ранее об этом заявили журналисты издания "Левый берег". Они написали о том, что вопрос о назначении на должность Сергея Тигипко решен на 99%. "Украинская правда" считает, что чиновник уйдет с должности в течение двух недель.

Сколько я себя помню, меня увольняют. Я привык. Правительство работает в нормальном, обычном режиме напомнил Гончарук

Гончарук добавил, что он не обсуждал данную ситуацию с Владимиром Зеленским.

Ранее в России утвердили новые правила применения оружия при охране границы.

Видео: YouTube/112 Украина