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В России утвердили новые правила применения оружия при охране границы

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Указ подписан Михаилом Мишустиным.

В России утвердили новые правила применения оружия при охране границы. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает сбивать иностранные гражданские самолеты, нарушившие госграницу. Данная мера будет применяться к воздушным судам, которые не подчинились сигналам о посадке. До этого военные предупредят о намерении открыть огонь на поражение. Самолеты будут уничтожены в случае, если у руководства появится необходимая информация. Она должна касаться данных об отсутствии на борту пассажиров.

Разрешается также сбивать угнанные самолеты, если в них нет заложников.

Ранее премьер-министр Мишустин обсудил в Кургане развитие Зауралья.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: михаил мишустин, огонь на поражение, самолеты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:31

Русский капитализм звереет-не правда ли земляки ? Как только язык повернулся сказать такое- сбивать гражданские самолёты. Может и малазийцев также замочили до этого закона ?

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