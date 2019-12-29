Указ подписан Михаилом Мишустиным.

В России утвердили новые правила применения оружия при охране границы. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает сбивать иностранные гражданские самолеты, нарушившие госграницу. Данная мера будет применяться к воздушным судам, которые не подчинились сигналам о посадке. До этого военные предупредят о намерении открыть огонь на поражение. Самолеты будут уничтожены в случае, если у руководства появится необходимая информация. Она должна касаться данных об отсутствии на борту пассажиров.

Разрешается также сбивать угнанные самолеты, если в них нет заложников.

Ранее премьер-министр Мишустин обсудил в Кургане развитие Зауралья.

Видео: YouTube/Правительство России