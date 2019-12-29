Премьер-министр Мишустин обсудил в Кургане развитие Зауралья

Регионы с непростой социально-экономической ситуацией будут стараться вывести из "зоны бедности".

Регионам со сложной экономической ситуацией предстоит разработать и представить правительству страны индивидуальные программы развития. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочем совещании об утверждении программы развития Курганской области на грядущие четыре года.

Мишустин подчеркнул, что программы нужны для поддержки правительством десяти регионов с непростой социально-экономической ситуацией. Для развития не самых благополучных регионов назначены кураторы из федцентра, а следить за изменениями в Курганской области будет министр финансов Антон Силуанов. Главная задача программы – выход из "зоны бедности", сокращение безработицы, улучшение качества медицины и изменение уровня доходов.

Кроме того, Мишустин посетил местную больницу скорой помощи и отметил, что учреждение не подходит для лечения и работы. Он пообещал выделить на ремонт больницы 200 миллионов рублей.

Ранее Мишустин обозначил главные задачи нового правительства.

Видео: Правительство России / YouTube