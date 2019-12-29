Мишустин обозначил главные задачи нового правительства

Они связаны с деньгами

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил две главные цели в работе нового правительства. Это повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики.

Мишустин заявил, что правительства выполнит задачи, поставленные президентом Владимировм Путиным.

Выполнение этих двух задач, считает, премьер позитивно скажется на других сферах.

- В образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе, - считает Михаил Мишустин.

Ранее он заявлял, что улучшить экономику поможет реализация нацпроектов.

На реализацию социальных инициатив, заявленных президентом до 2024 года, планируют потратить более 4 триллионов рублей. Их цель – борьба с бедностью, увеличение рождаемости, повышение уровня и доступности здравоохранения.

Видео: Youtube/ CareerOneStop