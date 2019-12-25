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Премьер-министр Словении призвал к проведению новых выборов в Белоруссии
Сегодня, 15:30
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lesjasap

Премьер-министр Словении призвал к проведению новых выборов в Белоруссии

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Янез Янша призвал допустить международных наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии.

Премьер-министр Словении призвал к проведению новых выборов в Белоруссии. Об этом чиновник заявил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.

Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии

Янез Янша, премьер-министр Словении

Янез Янша считает, что Минску следует провести новые президентские выборы в стране. При этом голосование должно проводиться с участием международных наблюдателей. 

Напомним, что массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Они возникли после появления первых итогов президентских выборов. Согласно официальной статистике, за кандидатуру Александра Лукашенко отдали свои голоса 80,08% населения.

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Теги: белоруссия, майк помпео, словения, янез янша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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