Премьер-министр Словении призвал к проведению новых выборов в Белоруссии. Об этом чиновник заявил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.
Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии
Янез Янша, премьер-министр Словении
Янез Янша считает, что Минску следует провести новые президентские выборы в стране. При этом голосование должно проводиться с участием международных наблюдателей.
Напомним, что массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Они возникли после появления первых итогов президентских выборов. Согласно официальной статистике, за кандидатуру Александра Лукашенко отдали свои голоса 80,08% населения.
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