Премьер Швеции объявил об отставке

Он обратился к спикеру парламента с просьбой сформировать новое правительство.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник, пишет ТАСС.

Согласно имеющейся информации, дополнительные выборы проводиться не будут. Сам Левен обратился к спикеру парламента Андреасу Норлену с просьбой попробовать сформировать новое правительство.

Теперь спикер может приступить к работе, чтобы выдвинуть премьер-министра, против которого не проголосует парламент. Правительство продолжает управлять страной на данный момент в качестве переходного. Стефан Левен, премьер-министр Швеции

Политик подал в отставку после того, как 181 депутат парламента из 349 выразил ему свое недоверие. У него была возможность организовать досрочные выборы, однако он посчитал данное решение неверным из-за сложившейся в стране неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Следующие выборы пройдут в Швеции в 2022 году. До этого спикер парламента обязан попытаться сформировать новое правительство. На это дается четыре попытки. В случае неудачи в стране пройдет досрочное голосование.

Ранее Михаил Мень подал заявление об отставке с поста аудитора Счетной палаты.

Видео: YouTube / Expressen