Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Премьер-министр Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V". Об этом Здравко Кривокапич сообщил послу РФ Владиславу Масленникову. Глава местного правительства уточнил, что первая партия препарата от коронавируса из Москвы прибыли в аэропорт Подгорицы вечером 26 февраля.
Премьер Здравко Кривокапич выразил благодарность РФ, премьеру и народу России и лично послу Масленникову за поставку первой партии.
сообщение кабмина Черногории
Глава правительства надеется на то, что российская вакцина позволит стране подготовиться к туристическому сезону, а также даст надежду всему населению Черногории. Поставку препарата Кривокапич назвал имеющей "неизмеримую ценность". Чиновник полагает, что Россия в очередной раз поступила в духе дружественных отношений.
Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V".
Фото: Минздрав России
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