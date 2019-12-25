Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Препарат поможет стране подготовиться к туристическому сезону лучше, чем это было в прошлом году.

Премьер-министр Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V". Об этом Здравко Кривокапич сообщил послу РФ Владиславу Масленникову. Глава местного правительства уточнил, что первая партия препарата от коронавируса из Москвы прибыли в аэропорт Подгорицы вечером 26 февраля.

Премьер Здравко Кривокапич выразил благодарность РФ, премьеру и народу России и лично послу Масленникову за поставку первой партии. сообщение кабмина Черногории

Глава правительства надеется на то, что российская вакцина позволит стране подготовиться к туристическому сезону, а также даст надежду всему населению Черногории. Поставку препарата Кривокапич назвал имеющей "неизмеримую ценность". Чиновник полагает, что Россия в очередной раз поступила в духе дружественных отношений.

Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России