Премьер Болгарии отказался быть депутатом в новом парламенте

Бойко Борисов не хочет работать в 45-ом народном Собрании.

Премьер-министр Болгарии отказался быть депутатом 45-го народного созыва в новом парламенте. Об этом Бойко Борисов сообщил в видеообращении к народу, размещенном на его личной странице на Facebook.

Подал заявление в Центральную избирательную комиссию и отказался от депутатского места в новом парламенте, мне не нужны ни депутатская зарплата, ни депутатский иммунитет. Бойко Борисов, глава правительства Болгарии

Напомним, что 4 апреля в стране состоялись парламентские выборы. За 240 мест боролись представители 22 политических партий и восьми коалиций. По результатам выборов большую часть мандатов получит движение "Граждане за европейское развитие Болгарии", лидером которой является Борисов. За нее отдали голоса 26,18 процентов избирателей. На второй позиции находится с 17,66 процентами голосов "Есть такой народ" во главе с телеведущим Слави Трифоновым.

Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией.

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