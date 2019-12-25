Представитель Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

Экс-кандидат в президенты Белоруссии выступила на дискуссии в Совете по правам человека ООН.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН в Женеве потребовал прекратить выступление Светланы Тихановской в СПЧ ООН. Юрий Амбразевич заявил об этом на дискуссии о ситуации в республике. По мнению чиновника, выступление оппозиционного политика из Минска не было предусмотрено процедурой мероприятия.

Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека Юрий Амбразевич, представитель Белоруссии в СПЧ ООН

Чиновник отметил, что выступление отдельных граждан Белоруссии не может считаться приемлемым для заседания.

Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах.