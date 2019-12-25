Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах

Звезда вспомнила об инциденте, который произошел в 1997 году.

Актриса Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили журналисты Guardian.Они рассказали, что описываемые события произошли 5 сентября 1997 года. Женщина рассказала СМИ, что политик приставал к ней около туалетной комнаты в VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. В то время пострадавшей было 24 года, а Трампу - 51 год.

Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное Эми Доррис, американская актриса

Заявление звезды подкреплены билетами с мероприятия, а также снимками с Дональдом Трампом. Слова актрисы подтвердили несколько человек. Доррис заметила, что хотела рассказать о произошедшем в 2016 году, когда несколько женщин подали похожие заявления на политика. Однако она не решилась на это из-за боязни того, что ее слова навредят семье.

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