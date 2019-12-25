Джонджо Макфадден сформулировал теорию семи-поля.

Предложена новая теория о появлении сознания человека. Профессор Джонджо Макфадден из Университета Суррея в Великобритании предложил новую теорию. Согласно предположению, электромагнитные поля мозга человека играют ключевое значение в способности осознанно мыслить. работа ученого опубликована в издании Neuroscience of Consciousness.

Автор исследования уверен, что должен существовать физический субстрат создания, который кодирует интегрированную информацию в мозге. Деятельность нейронов обеспечивает процесс не в пространстве, а только во времени. Это означает, что обработанные данные на выходе соответствуют сигналам на входе. Роль кодировщика на себя могут брать электромагнитные поля.

Макфадден понимает под пространственной интеграцией умение человека объединять цвета, линии. текстуры, движения объектов, звуки в единую визуальную картину. Для искусственного интеллекта многие задачи подобного рода кажутся сложными, хотя с ними зачастую справляются даже маленькие дети.

Новая теория получила название семи-поля (conscious electromagnetic information field theory).

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