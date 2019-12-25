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СМИ: ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19
Сегодня, 7:55
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lesjasap

СМИ: ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19

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На Филиппинах исследовали пользу кокосового масла на пациентов с легкой формой заражения.

Ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19. Об этом рассказали в издании International Business Times. По данным СМИ, специалистами Филиппинского совета по исследованиям и разработкам выявлен предположительный положительный эффект продукта при терапии пациентов с коронавирусной инфекцией.

Эксперты уточнили, что кокосовое масло первого отжима может ликвидировать вирус, а также активизировать иммунную систему для борьбы с коронавирусом. При низком содержании инфекции в крови молекулы вещества способны снижать данное значение на 60-90 процентов. Кокосовое масло увеличивает выживаемость клеток организма.

В рамках эксперимента ученые проверили данные 56 человек. Ну и одного пациента болезнь не протекала в тяжелой форме. Аналогичное испытание с пациентами в тяжелой форме проводится в одном из госпиталей Филиппин.

Эксперты назвали самое безвредное мороженое в Петербурге.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: кокосовое масло, коронавирус, ученые, филиппины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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