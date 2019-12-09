Правительство Украины ввело спецпошлину на дизтопливо, сжиженный газ и уголь из России

Кабинет министров опубликовал соответствующий документ на сайте правительства.

Правительство Украины ввело специальную пошлину на дизтопливо, сжиженный газ и уголь, импортируемые из России. Об этом чиновники сообщили на официальном сайте кабинета министров.

Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены РФ дискриминационных и/или недружественных действий постановление кабмина Украины

В документе указывается, что за ввоз на Украину российского дизельного топлива нужно будет доплатить 4% госпошлины за использование трубопроводного транспорта, а также 3% - за сжиженный газ. На импортируемый из ФР уголь вводится пошлина в размере 65%. Она не будет применяться для антрацитового и битуминозного угля и угля, необходимого для металлургической промышленности.

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах.

Видео: YouTube / Газпром нефть