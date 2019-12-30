Правительство Чувашии ушло в отставку в полном составе

Такое решение принял врио главы Олег Николаев.

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку. Это произошло после назначения временно исполняющего обязанности главы республики. Должность получил депутат Олег Николаев. Чиновник рассказал, что подписал соответствующий указ об отставке состава правительства. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на слова спикера перед первым заседанием кабинета министров.

Однако Николаев заявил, что собирается продолжить работу со многими членами ушедшего правительства Чувашии. Напомним, что предыдущий глава региона Михаил Игнатьев уволен Владимиром Путиным из-за череды скандалов. В первый раз он призвал "мочить" журналистов, а затем засветился в конфликте с офицером МЧС. Чиновник заставил представителя экстренного ведомства прыгать за ключами от пожарной машины. За это Игнатьева также исключили из партии "ЕР".

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Чувашии назвал "откровенной ложью" обвинения в неуважении к МЧС.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

