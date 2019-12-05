Телеведущий рассказал, что общественное мнение формируют телевизионные каналы.

Владимир Познер объяснил, почему в США считают Россию "врагом". Об этом телеведущий рассказал в интервью "Комсомольской правде". Общественный деятель уверен, что американское телевидение специально формирует из Москвы противника. Международные события показываются под определенным углом.

Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире все-таки по тому, как их подают...В США тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их Владимир Познер, российский журналист

По словам спикера, в США показывают только отрицательные сюжеты про ситуацию в России. Познер отметил, что все государственные телевизионные компании в США - частные. В связи с этим он считает, что государственные организации и частные предприятия имеют схожие интересы.

Познер увидел в санкциях против России "наказание" за речь Путина в Мюнхене.

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