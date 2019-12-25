Познер увидел в санкциях против России "наказание" за речь Путина в Мюнхене

Телеведущий рассказал о связи речи главы РФ в 2007 году и введением против России западных санкций.

Владимир Познер увидел в санкциях против России "наказание" за речь Владимира Путина в Мюнхене о непринятии однополярного мира. Об этом телеведущий заявил в комментарии для собственного сайта "Познер Online". Журналисты уверен, что введение санкций против РФ - это не осмысленные действия.

С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России Владимир Познер, российский телеведущий

Автор комментария нашел связь между ограничениями и выступлением президента России в 2007 году. В Мюнхене Путин заявил о том, что Москва имеет собственные национальные и геополитические интересы. По словам Познера, так лидер страны заявил, что "не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку".

Познер прокомментировал конкурс по будущему Мавзолею без Ленина.