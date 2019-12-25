Пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Пожилой американец попал в больницу из-за толкнувших его полицейских. Инцидент произошел в городе Буффало. Видео с произошедшим опубликовали журналисты местного телеканала WBFO. Корреспонденты рассказали, что представители закона толкнули мужчину во время разгона демонстрантов около городской ратуши. Он стоял на пути у одетых в защитную экипировку офицеров. После толчка американец упал и остался лежать неподвижно. Из его уха начала течь кровь. Один из представителей закона начал оказывать помощь пострадавшему. Остальные полицейские направились дальше выполнять задание. Они намеревались оттеснить протестующих в соседние районы. В ходе протестов задержаны четверо человек.

В Buffalo News добавили, что на данный момент 75-летний американец госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Двоих полицейских, причастных к данной ситуации, отстранили от работы. Ведется внутреннее расследование.

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