Утром на Ветеранах вспыхнула сауна "Paradise"

Из охваченного огнем помещения не мог выбраться мужчина.

Утром 24 января спасатели тешили пожар в здании на проспекте Ветеранов. Очевидцы сообщили, что загорелась сауна под названием "Paradise".

На ликвидацию возгорания было направлено три пожарных машины и 15 человек личного состава. Также прибыли и машины скорой помощи. В горящем "раю" оставался один мужчина, который кричал и просил о помощи.

Пострадавший не мог выбраться, так как находился в полуобморочном состоянии. Свидетели утверждают, что помочь ему вызвался только один прохожий. Остальные шли мимо.

К приезду врачей мужчину смогли вызволить из огня своими силами, однако он был без сознания. Медики смогли привести его в чувства. О других пострадавших информации не поступало.

По оценкам ГУ МЧС в сауне выгорело 30 квадратных метров. Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург