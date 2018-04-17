В Архангельске произошел серьезный пожар в ТЦ "Фокус"

В социальных сетях появилось фото и видео сильного пожара торгового центра в Архангельске.

Сегодня утром, 17 апреля, в центре Архангельска произошел крупный пожар.

В 6 часов 40 минут в диспетчерскую службу МЧС поступил сигнал о возгорании по адресу Вологодская, 8 в ТЦ "Фокус". Сообщается, что пожарные прибыли на место в 6 часов 44 минуты, а в 8 часов 39 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорела кровля ТЦ по всей площади. В ликвидации пожара принимали участие 15 единиц спецтехники и 41 человек.

Из ТЦ "Фокус" было эвакуировано 6 человек. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Проводились ли проверки в ТЦ в последнее время неизвестно.

Накануне стало известна причина возгорания в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Фото и видео: ВК, Архангельск life