Появилось видео задержания Манхеттенского террориста

29-летний задержанный признался в своей приверженности к ИГИЛ*(запрещенной в России организации).

Накануне, 31 октября, мужчина на грузовике наехал на людей на велодорожке. Piter.TV публиковал видео с места происшествия. По последним данным 8 человек погибли, 15 человек пострадали.

Мужчина на взятом в прокат грузовике проехал минимум 20 кварталов по велодорожке, давя при этом людей. После он врезался в школьный автобус и вышел из автомобиля. В руках у него был игрушечный пистолет. После совершения злодеяний мужчина попытался скрыться, но сотрудники полиции окружили его и скрутили. Полицейские окружили злоумышленника, ранили его в ногу, а затем задержали.

Канал CNN опубликовал в Twitter момент задержания преступника, которое сняли очевидцы из окна близлежащего здания. Задержанным оказался 29-летний выходец из Средней Азии Сайфулло Саипов. В американских СМИ сообщается, что преступник в машине оставил записку, в которой он сообщал, что преступление он совершит во имя ИГ* (Запрещенной в России террористической организации).

Свой террористический акт Саипов совершил неподалеку от места, где 11 сентября был совершен крупный теракт в башнях-близнецах.

Видео: Twitter/CNN