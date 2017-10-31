Появилось видео из Нью-Йорка, где грузовик въехал в толпу

Во вторник, 31 октября, неизвестный врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке. Сообщается как минимум о четырех погибших.

Во второй половине дня вторника, 31 октября, неизвестный на грузовике врезался в толпу пешеходов в районе Манхеттен Нью-Йорка. По данным местных СМИ, погибли как минимум четыре человека. Некотторые источники сообщают о пятерых. Данных о числе пострадавших нет.

Очевидцы также рассказывают, что сразу после аварии они слышали стрельбу. Свидетели называют произошедшее терактом. Власти города пока не подтверждают эту версию. В Нью-Йорке введен режим чрезвычайной ситуации.

Источники одних СМИ заявляют, что неизвестный на арендованной машине врезался в толпу велосипедистов. После чего открыл огонь по прохожим, в том числе и по полицейским. По другим данным, незнакомец сразу начал стрельбу: огонь велся из машины. Также есть информация, что полиции удалось задержать подозреваемого.

Видео: Twitter / Sfrediin‏