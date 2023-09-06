Появилось видео удара российского Су-34 по пункту ВСУ в Донбассе

Ролик распространился по соцсетям.

Экипаж фронтового самолета-бомбардировщика Су-34 в зоне проведения специальной военной операции нанес удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины на Донбассе. Видеозапись на объекты противника опубликовали журналисты "РИА Новостей" в социальных сетях. Ролик сделан с борта беспилотника. В кадре видно, как борт Воздушно-коммических сил РФ поражает цель, находящуюся на территории лесополосы. Ранее руководитель "Центральной" группировки Вооруженных сил России Александр Савчук сообщил о том, что боевая авиация совершила по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника, расположенным в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

Министр обороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости