Милош Земан сломал себе руку при попытке встать с кресла.

Появились подробности госпитализации президента Чехии Милоша Земана. Вечером 25 августа политик попал в больницу. В издании Aktualne рассказали со ссылкой на пресс-секретаря Йиржи Овчачека о том, что травму Земан получил, когда пытался самостоятельно подняться с кресла. Он споткнулся и сломал себе руку.

Президент вечером смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей, … споткнулся и сломал правую руку Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии

В администрации президента отметили, что Земан прооперирован под общим наркозом. Сейчас медики не могут ответить на вопрос о сроках госпитализации политика. Рабочую программу Земана скорректируют с учетом состояния его здоровья.

Напомним, что Милош Земан страдает от невропатии ног.Ему приходится ходить с тростью. За состоянием пациента наблюдают в Центральном военном госпитале в Праге. В последний раз политик проходил плановую госпитализацию в октябре 2019 года.

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