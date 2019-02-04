Из больницы сбежал бомж, пострадавший в смертельном пожаре на Космонавтов

Мужчину не успели опросить правоохранители.

Из больницы сбежал бомж, который пострадал во время пожара на проспекте Космонавтов, 106. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

После происшествия мужчину увезли в НИИ имени Джанелидзе. Он решил покинуть медучреждение, не дожидаясь выписки. Его не успели опросить.

Пожар на проспекте Космонавтов разгорелся днем 27 мая. Там горели гаражи. После тушения огня спасатели обнаружили три трупа, среди погибших была женщина. Останки людей достали из конструкции. Также при пожаре пострадал 48-летний бомж. Он пытался сбежать с места происшествия, однако его поймали и госпитализировали. У него диагностировали ожоги ног.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. В ведомстве намерены дать оценку ситуации, установить лица, которые причастны к ситуации, а также правомерность их нахождения на территории.

Ранее мы писали, что на Софийской улице произошел пожар в жилом доме.

Фото: Piter.TV