На Софийской улице произошел пожар в жилом доме

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днем 27 мая в жилом доме во Фрунзенском районе загорелась квартира. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло на Софийской улице, 40, корпус 1. В двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 17 кв.метров. Сообщение о пожаре поступило в 15:13, а в 15:42 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на улице Космонавтов в огне оказались гаражи. Происшествием занялась прокуратура.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"