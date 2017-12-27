Пассажиры перевернувшегося под Псковом автобуса получат страховые выплаты

Об этом заявил президент НССО Игорь Юргенс.

30 января президент Национального союза страховой ответственности заявил, что пострадавшие пассажиры рейсового автобуса, который в минувший вторник упал в кювет, получат страховые выплаты.

Компенсацию выплатят в случае, если инцидент признают страховым случаем. Для получения компенсации пассажирам нужно прийти в офис СК "АльфаСтрахование", где застрахован перевозчик, с документом о случившемся событии, а также со справкой из медучреждения с указанием характера травм или диагноза. Обязательно при себе необходим паспорт.

Стоит также отметить, что размеры выплат рассчитываются по установленной правительством РФ таблице. За ушибы и ссадины пострадавшие получат одну тысячу рублей. За переломы от 60 до 300 тысяч. Если пассажир получил несколько трав, выплаты суммируются. Однако сумма не может достигнуть 2 млн рублей.

Напомним, 29 января под Псковом перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга. ДТП произошло ранним утром, когда водитель не справился с управлением, и транспортное средство улетело в кювет. В результате происшествия одну женщину доставили в больницу, а еще 6 человек получили ушибы и ссадины.