Пострадавшего при взрыве на Народного Ополчения выписали из больницы

Врачи отпустили на амбулаторное лечение пострадавшего при взрыве на проспекте Народного Ополчения, 219. Об этом рассказал врач НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Александр Рысев.
Медики обследовали петербуржца, которого изначально расположили в Центре термических поражений. Тогда у него диагностировали ожоги 10 процентов тела. Сейчас доктора считают, что состояние мужчины улучшилось, поэтому гражданина можно выписать из учреждения.
Напомним, что жилец дома оказался единственным госпитализированным пациентом в результате инцидента 13 марта. Именно на территории его жилплощади произошла авария: рабочие по случайности взорвали баллон с газом. Из-за нарушения техники безопасности здание охватил огонь, несколько внутренних помещений требуют ремонта, обрушились внешние стены восьми квартир квартир.
Напомним, что в жилой дом уже запускали петербуржцев, чтобы те могли забрать свои вещи.
Видео: Piter.tv